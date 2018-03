Armando Obispo maakt na bijna 12 jaar PSV zijn debuut: "Veel te danken aan Jong PSV"

In het duel met VVV kwam hij vijf minuten voor tijd in het veld voor Nicolas Isimat-Mirin. De Boxtelaar was verguld met zijn eerste speelminuten. ,,Mooi toch? Het hele traject doorlopen inderdaad. Hopelijk is dit het eerste hoofdstuk in het eerste elftal", zo gaf hij aan. ,,En dat er nog maar veel mogen volgen. Maar het belangrijkste is dat we vanavond gewonnen hebben natuurlijk. We gaan vol voor het kampioenschap en we moesten na vorige week deze wedstrijd met een goede score winnen."

Druk om te winnen

Obispo is dit seizoen aanvoerder van Jong PSV en leert daar naar eigen zeggen veel. Hij is content met de deelname van het beloftenteam van PSV in de eerste divisie. ,,Je speelt tegen volwassen spelers en voelt dat er bij de tegenstander altijd de druk is om te winnen. Ik heb er echt veel aan gehad. Of ik me nu nog een beloftencompetitie zou kunnen voorstellen? Nee, eerlijk gezegd niet. Hier krijg ik de kans om me te ontwikkelen. Wedstrijden in de Jupiler League zijn voor veel spelers van mijn leeftijd iets om naar uit te kijken, als je nog niet direct in het eerste elftal kunt spelen. Dat is natuurlijk wel mijn doel voor de toekomst en daar ga ik alles aan doen. Wat ik op korte termijn wil verbeteren, is dat ik nog beter leiding wil geven. Meer en beter coachen en de dingen goed kunnen overbrengen."