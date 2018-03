Armando Obispo pakt elk PSV-elftal mee

Armando Obispo was in 2006 al PSV'er, toen hij zijn opwachting maakte bij de F'jes. Zaterdag maakte de Boxtelaar tegen VVV zijn debuut in PSV 1.

Een dozijn jaren na de eerste schreden in het PSV-shirt is het kleine jochie van toen definitief eerste elftalspeler van PSV geworden. Hij kreeg het zeker niet niet cadeau en moest in de groei bijvoorbeeld af zien te rekenen met een blessure. Tweederde van zijn leven zat Obispo op De Herdgang in de jeugdopleiding. Het 19-jarige talent trainde al een tijdje mee met de grote mannen, verlengde onlangs zijn contract en was sinds eind vorig jaar formeel al in de A-selectie opgenomen. Het officiële debuut bleef vooralsnog uit, omdat trainer Phillip Cocu het hart van zijn defensie niet wilde wisselen.

Zaterdag vond Cocu in het duel met VVV vijf minuten voor tijd wel tijd en ruimte om Obispo voor zijn ontwikkeling te belonen. Een van de mooiste momenten in de carrière van iedere speler, zo zal ook centrale verdediger later erkennen. ,,Een wedstrijd die je niet meer vergeet, maar het gaat het altijd om het vervolg. En het belangrijkste is dat we vanavond gewonnen hebben", zei de linkspoot erover.

Prettige tussenstap

Waar spelers als hij het qua wedstrijden vroeger moesten doen met speelminuten in de beloftencompetitie, is Jong PSV nu voor hem en zijn generatiegenoten een prettige tussenstap. Er klinkt op de deelname van talenten in de eerste divisie vaak kritiek, maar als voetballer heeft Obispo er baat bij, geeft hij aan. ,,Je hebt iets om je op te richten als je niet in het eerste elftal speelt. Het is een competitie waar je ervaart dat er veel druk op de wedstrijden zit. Natuurlijk is het niet het hoofddoel als je in de jeugdopleiding zit, maar het is wel een belangrijke stap om er te komen. Veel jongens met wie ik al lang samen speel, hadden hun debuut al gemaakt. Nu ben ik zelf aan de beurt."