Armindo Bruma krijgt de smaak te pakken en kan PSV alsnog miljoenen opleveren: ‘Er is volop interesse’

Armindo Bruma is in Griekenland op stoom gekomen bij Olympiakos en de door PSV verhuurde Portugees speelt zich daarmee in de kijker. Afgelopen weekend scoorde de 26-jarige aanvaller twee keer in het duel met AEK Athene, waardoor zijn seizoenstotaal voor de Griekse kampioen inmiddels op zeven is gekomen.

Volgens zijn zaakwaarnemer is er inmiddels volop belangstelling van buitenlandse clubs voor hem, maar kan Olympiakos Priraeus ook besluiten hem voor zeven miljoen euro kopen van PSV. Dat is afgesproken via een koopoptie die vorig jaar bij het huurcontract met PSV is overeengekomen.

Besluit voor 1 juni

De Griekse club moet de optie volgens Catio Baldé, die Bruma al jaren bijstaat, voor 1 juni lichten. ,,Uiteindelijk moeten zij eerst beslissen of ze willen dat hij langer blijft. Daarna is er ook een kans voor andere clubs, die Bruma over willen nemen. Voor hem is volop belangstelling. Onder meer uit Duitsland, Spanje en Turkije”, zo vertelt de spelersmakelaar.

Toekomst

Bruma kijkt volgens hem niet met een slecht gevoel terug op Eindhoven en PSV. Een terugkeer sluit hij dus niet op voorhand uit, al is het niet heel aannemelijk dat Bruma ooit nog het Brainport-shirt draagt. ,,Het is uiteindelijk dus eerst aan Olympiakos en als zij hem willen overnemen, kunnen ze via de koopoptie de deal sluiten met PSV. Gebeurt dat niet, dan besluit PSV over zijn toekomst en of andere clubs in beeld komen.”

Bruma kostte PSV in de zomer van 2019 ongeveer twaalf miljoen euro en heeft in Eindhoven nog een contract tot medio 2024. PSV kan het verlies nog danig beperken als Olympiakos inderdaad besluit om zijn transferrechten voor 7 miljoen euro over te nemen.