Armindo Bruma vindt zijn draai bij Olympiakos en schiet drie punten binnen

Bruma heeft dit seizoen in totaal vier goals gemaakt, maar de cijfers zijn vertekend omdat hij een tijd geblesseerd is geweest. De laatste maand lijkt hij in Athene op stoom gekomen.



PSV speelt op 18 februari in Griekenland tegen de ploeg van de Portugees en een week later thuis. Bij een zege in het tweeluik scharen de Eindhovenaren zich bij de laatste zestien in het toernooi om de Europa League.