Arsenal wil ver gaan voor PSV-steraanvaller Cody Gakpo en schetst belangrijk perspectief

Dit is wat PSV nog kan verdienen met een vervolg in de Europa Conference League

Door de zege op FC Kopenhagen schreef PSV donderdagavond een miljoen euro bij in een seizoen waarin de ploeg al de nodige miljoenen in Europees verband verdiende. Het zijn op dit moment nog geen bedragen die ook maar in de buurt komen van inkomsten vanaf de groepsfase van de Champions League, maar PSV heeft dit seizoen via de drie UEFA-toernooien toch al ruim 18 miljoen euro bij elkaar gesprokkeld.

18 maart