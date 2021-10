AS Monaco-coach Niko Kovač ziet in PSV geduchte tegenstander: ‘Schmidt maakt clubs geleidelijk beter’

Trainer Niko Kovač van AS Monaco beschouwde woensdagavond in het Philips Stadion het treffen met PSV van donderdag uitgebreid voor. Voor de 50-jarige coach is de Eindhovense formatie een geduchte tegenstander in de Europa League, zo gaf hij aan. ,,Ze boeken progressie ten opzichte van vorig seizoen en hebben offensief veel mogelijkheden”, meldde de 83-voudig Kroatisch international.

AS Monaco is de nummer tien van Frankrijk en verloor dit weekend uit van Olympique Lyon. ,,Ook nu spelen we weer uit en ik weet dat de omstandigheden hier in Eindhoven zwaar zijn. Ik heb in het verleden altijd met plezier naar wedstrijden van PSV gekeken, omdat de ploeg veel spelers met individuele kwaliteiten in de gelederen had.”

Ramalho

Kovač is geen onbekende van trainer Roger Schmidt van PSV. ,,Hij kan de teams van zijn club geleidelijk beter maken”, zei de coach. De Kroaat werkte net voor de ‘ambtstermijn’ van Schmidt bij Red Bull Salzburg en had in die hoedanigheid ook André Ramalho kort onder zijn hoede. ,,We hebben hem toen vanuit Brazilië op stage gehad en ik was enthousiast over hem. Daarna heeft hij zich geweldig ontwikkeld en is hij een steunpilaar in Salzburg geworden. Hij is verdedigend betrouwbaar en gevaarlijk bij standaardsituaties. Ik vond het destijds ook buiten het veld een uitstekende prof, waar je op kon bouwen.”

De coach van AS Monaco acht zijn ploeg zeker niet kansloos tegen PSV. ,,Maar het Nederlands voetbal heeft een hoog niveau, dat hebben we dinsdagavond kunnen zien in de Champions League. PSV is een ploeg die op hoge snelheid in balbezit kan spelen. We moeten zelf agressief zijn en de tegenstander hoog op het veld durven aan te pakken. Dan kunnen we de wedstrijd in onze richting krijgen.”

Boadu

Myron Boadu start mogelijk in het Philips Stadion. ,,Hij is zeker in mijn gedachten”, zei Kovač over de afgelopen zomer van AZ gekochte spits. ,,Ik ben tevreden over hem en hij is ook al begonnen tegen Real Sociedad. Myron moet nog wennen aan de nieuwe voetbalcultuur en omgeving hier en werkt heel hard. Hij verbetert zichzelf en ik weet dat hij nog meer in zijn mars heeft dan hij heeft laten zien.”