Assistkoning Branco van den Boomen kan deze zomer transfervrij weg: ‘Heb PSV altijd warm hart toegedragen’

Het succesverhaal van Veldhovenaar Branco van den Boomen houdt maar niet op. Ook dit seizoen imponeert de middenvelder bij zijn club Toulouse in de Franse Ligue 1. Deze zomer kan Van den Boomen optimaal profiteren van zijn goede spel: zijn contract in Frankrijk loopt namelijk af. ,,De top drie in Nederland zou zeker een stap omhoog zijn.”

En Van den Boomen staat ook open voor zo'n dergelijke stap. Dat laat de 27-jarige Veldhovenaar maandagavond weten in het programma Rondo van Ziggo Sport. Afgelopen weekend voegde hij weer een puntgave assist toe aan zijn seizoenstotaal. De teller loopt alleraardigst, want Van den Boomen produceerde in 28 wedstrijden al acht assists bij de nummer twaalf van de Franse eredivisie. Alleen Lionel Messi en Neymar moet hij voor zich dulden.

Daarbij scoorde de Veldhovenaar zelf ook nog eens vijf keer. Niet gek dat Toulouse ook na dit seizoen met hem door wil. ,,En ook daar sta ik voor open hoor", zegt Van den Boomen. ,,We zijn met de club in gesprek, maar we kijken ook naar andere clubs en landen. Ik ben namelijk wel benieuwd waar mijn plafond ligt. Dat wil elke voetballer weten.”

Mogelijke stap naar PSV

Wanneer Van den Boomen wordt gevraagd naar een mogelijke transfervrije overstap naar PSV, verschijnt er meteen een glimlach op zijn gezicht. ,,PSV? Ja, dat zou ik wel mooi vinden. Ik heb de club altijd een warm hart toegedragen", zegt hij.

Daarmee lijkt de middenvelder, zonder het expliciet te zeggen, het geen enkel probleem te vinden om komend seizoen in het Philips Stadion actief te zijn. Toch plaatst hij één kanttekening. ,,Joey Veerman en ik zijn wel een beetje dezelfde soort spelers, hé. Ik weet niet of dat helemaal zou passen en of dat voor PSV interessant kan zijn.”

Oranje

Als een van de meest waardevolle spelers in de Ligue 1 (qua doelpunten en assists) wordt de naam van Van den Boomen langzaamaan ook meer en meer genoemd als mogelijke optie voor het Nederlands elftal. De Veldhovenaar was bij de laatste interlandperiode niet opgeroepen, maar de hoop op een debuut in Oranje is nog niet vervlogen.

,,Als mensen je noemen bij Oranje, natuurlijk ga je er zelf dan ook over nadenken. Het zou sensationeel voor me zijn, zeker als je bedenkt dat ik drie tot vier jaar geleden nog in de Keuken Kampioen Divisie actief was. Ik heb Oranje nog zeker niet uit mijn hoofd gezet. Maar zo'n stap komt ook dichterbij als je Europees actief bent, of bij de top drie in Nederland bijvoorbeeld. Dat zou voor mij ook zeker een stap omhoog zijn.”