AZ en Vitesse zetten extra druk op PSV in strijd om plek twee; resterend programma lijkt in het voordeel van PSV

De andere concurrent van PSV, Vitesse, won zaterdagavond in Enschede en staat in punten gelijk met PSV. Alleen heeft Vitesse wel een duel meer gespeeld. AZ is de huidige nummer twee in de eredivisie en heeft drie punten meer en een wedstrijd meer gespeeld dan PSV.

Op doelsaldo

Het resterende programma van PSV is op het oog het minst lastige, terwijl AZ, Feyenoord en Vitesse bijvoorbeeld nog tegen Ajax uitkomen. Plek twee is belangrijk omdat die recht geeft op een ticket voor de voorrondes van de Champions League. Of dat de tweede of derde voorronde wordt, is nog niet duidelijk en hangt af van de winnaar van de Europa League. Plaatst die zich via de nationale competitie voor de Champions League, dan stroomt de nummer twee van de eredivisie pas in voorronde drie in.