'AZ is qua cultuur een beetje het PSV van Noord-Holland'

AZ wordt in Eindhoven nogal eens als de satellietclub van PSV omschreven. Formeel lopen er geen lijnen, informeel des te meer. Het aantal spelers en andere voetbalfunctionarissen dat vanuit Alkmaar de beweging naar Eindhoven maakt, is al jarenlang opvallend groot. Verdediger Luckassen en Jong PSV-coach Haar waren vorige zomer de laatste prominente AZ'ers die in Eindhovense loondienst kwamen.

Culturen

De twee bepalende directeuren van PSV (algemeen directeur Gerbrands en technisch manager Brands) werkten in het verleden bij AZ en tal van voetballers kwamen over, met wisselend succes. ,,De culturen bij de clubs komen in grote mate overeen. Ze komen ook allebei uit de provincie en dat bedoel ik niet badinerend", stelt Ronald Spelbos (foto), in de eerste echte bloeiperiode van AZ een steunpilaar. Dankzij de centen van de gebroeders Molenaar groeide de club in de jaren 70 van de vorige eeuw uit tot een stabiele waarde in de top van de eredivisie en pakte het in 1981 zelfs de titel.

Gerbrands

Daarna ging het lang bergafwaarts en kwamen er pas onder leiding van directeur Gerbrands, vanaf 2002, nieuwe hoogtepunten. Voormalig verdediger Spelbos: ,,Van oudsher zijn Ajax en Feyenoord de stadsclubs van ons land. Bij AZ en PSV is alles wat losser, hoewel de ambities bij PSV natuurlijk net zo groot zijn als bij Ajax en Feyenoord. Je mag AZ qua cultuur een beetje het PSV van Noord-Holland noemen, hoewel PSV natuurlijk over een lange periode veel constanter heeft gepresteerd en ook veel meer heeft gewonnen. Het is gewoon een topclub, waar het vaak rustig is en dat is ook een kracht van PSV. Ook in Eindhoven moet je elk jaar de titel pakken."

Volledig scherm Ronald Spelbos als trainer bij NAC. © Cor Viveen