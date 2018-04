AZ vaak de complimenten, PSV de meeste punten

Jong PSV peurt puntje uit Telstar-uit en blijft kansrijk in periode vier

6 april Jong PSV blijft na een gelijkspel in Velsen-Zuid nog kansrijk om de vierde periodetitel binnen te slepen. Ondanks de nodige kansen voor beide partijen bleef het 0-0 in het Rabobank IJmond Stadion. Kort voor tijd had Nikolai Laursen namens Jong PSV de wedstrijd in Eindhovens voordeel kunnen beslissen, maar hij wist een grote kans niet te benutten.