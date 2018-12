Aziz Behich en PSV na de winter met elkaar door, Fenerbahçe volgt hem

De linksback kwam afgelopen zomer in Eindhoven binnen en op papier zeker niet als een kleine jongen. Hij koos na vier jaar als basisspeler bij het Turkse Bursaspor en een WK met Australië voor een nieuwe samenwerking met coach Mark van Bommel. Behich gold in de eerste afdeling van Turkije als een degelijke linksback en eindigde met Bursaspor achtereenvolgens als 6de, 11de, 13de en 14de in de Süper Lig. Daarnaast was hij bij de ‘Socceroos’ basisspeler tijdens het wereldkampioenschap van vorige zomer.

Aangezien Behich na het WK al voor Bursaspor uitkwam en inmiddels ook voor PSV heeft gespeeld, is het voor hem zinloos om in de winter een transfer te maken. Een speler mag op grond van FIFA-reglementen namelijk niet voor meer dan twee clubs in een seizoen uitkomen. Berichten dat het Turkse Göztepe hem nu wil overnemen, worden door zijn management dan ook naar het rijk der fabelen verwezen. Wel heeft Fenerbahçe, dat net als PSV afgelopen zomer ook naar de diensten van Behich dong, latente interesse. Pas in de zomer wordt duidelijk of dat eventueel tot een volgende stap zou kunnen leiden.

Wedstrijdritme

Tot die tijd rest Behich dus niets anders dan er bij PSV het beste van te maken en de ploeg te helpen. De Australiër kwam tussen augustus en januari weinig aan spelen toen en moest in bijna alle wedstrijden genoegen nemen met een rol op de bank. In de duels waarin de linksback zichzelf wel mocht laten zien, liep het bij Behich meestal niet. Mede door een gebrek aan wedstrijdritme speelde hij in de strijd om het bekertoernooi tegen RKC bijvoorbeeld ronduit slecht.