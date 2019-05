Aziz Behich vertrekt van PSV naar Basaksehir

Hoeveel de Australisch international gaat opleveren, is nog niet bekendgemaakt. Aangenomen mag worden dat het in ieder geval om en nabij de 1 miljoen euro zal zijn. Vorig jaar kwam Behich voor ongeveer anderhalf miljoen euro naar PSV. Hij had een prima reputatie in Turkije opgebouwd, maar wist in Eindhoven nooit te overtuigen en was kanonnenvoer voor de sterke José Angelino, die nimmer ter discussie stond.



Saillaint is dat PSV in de tweede voorronde van de Champions League kan stuiten op Basaksehir, als Arsenal de Europa League wint. In dat geval is de kans eenderde dat Behich zijn ex-ploeggenoten van PSV tegenover zich krijgt. LASK Linz en Viktoria Plzen zijn in dat geval de andere ploegen waaraan PSV gekoppeld kan worden.