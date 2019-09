Bankroet dreigt voor voormalig PSV-directeur Spooren

Voormalig PSV-directeur Fons Spooren hoort vandaag of de rechtbank in Den Bosch hem wel of niet failliet verklaard. Na een zakelijk conflict dreigt voor hem een deconfiture.

Oud PSV-directeur Fons Spooren (56) zit financieel in de nesten. De ex-voetbalbaas hoort vanmorgen of de rechtbank in Den Bosch hem bankroet verklaard. Vanwege een zakelijk conflict met een ondernemer moet de gerechtelijke instantie zich over de faillissementsaanvraag buigen. Spooren zelf gaf gisteravond laat een toelichting aan deze krant. Volgens hem is het verzoek om hem te koppelen aan een deconfiture onterecht en berust de hele situatie op een groot misverstand, maar hij erkent tegelijkertijd ook dat hij dom en naïef is geweest. Het is niet uitgesloten dat hij inderdaad failliet wordt verklaard, gaf de oud PSV-bestuurder aan. ,,Als dat gebeurt, kunnen we het altijd nog aanvechten en dat gaat dan ook gebeuren. Ik ben het er in ieder geval absoluut niet mee eens.”

Steunvordering

Het faillissement is aangevraagd door ondernemer Henk Glaudemans, die meent geld tegoed te hebben van Spooren. Glaudemans zou een bedrag uitgeleend hebben voor een onroerend goed-project in Zuid-Afrika, maar Spooren zegt dat hij nooit een cent heeft ontvangen en dat dat ook helemaal nooit de bedoeling is geweest. Wel heeft hij naar eigen zeggen papieren mee-ondertekend, waardoor hij misschien hoofdelijk aansprakelijk kan zijn voor de som van 150.000 euro. ,,Het was nooit de bedoeling dat die handtekening daarvoor zou gelden”, zegt hij nu. Of de rechtbank die redenatie overneemt, weet hij na vandaag. Spooren beweert ook dat de zogeheten ‘steunvordering’, nodig om een faillisementsaanvraag te komen, niet geldig is. De Rabobank zou geld van hem tegoed hebben en die vordering is volgens Spooren door Glaudemans ten onrechte ingebracht.