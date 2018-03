Bar slecht veld en slechte wedstrijd, maar Jong Oranje naar belangrijke zege in Andorra

De ploeg van Art Langeler won op een bar slechte accommodatie met 0-1 in Andorra. Doordat Schotland eerder in de kwalificatiecyclus op dezelfde plek gelijk speelde, is de uitgangspositie sterk verbeterd.

Oranje ligt in ieder geval op koers om tweede te worden in de eigen poule en heeft ook nog een kans op groepswinst. Bij Jong Oranje kwamen de PSV'ers Steven Bergwijn, Pablo Rosario en Bart Ramselaar in actie. Ramselaar was aanvoerder en alle drie PSV'ers speelden het duel uit. Voor de ploeg scoorde Arnaut Groeneveld, die momenteel bij NEC onder contract staat en vroeger bij PSV in de opleiding zat.