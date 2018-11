Barcelona wil Luuk de Jong aan banden leggen: ‘Zijn werklust is groot’

Video Eindhoven in de ban van bezoek Messi en FC Barcelona

27 november Het was dinsdagavond dringen geblazen voor het Art Hotel in hartje Eindhoven en even later het Philips Stadion. Tientallen supporters hoopten een glimp op te vangen van sterspeler Lionel Messi en zijn ploeggenoten, die het woensdagavond met FC Barcelona opnemen tegen PSV.