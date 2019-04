Bart Ramselaar kiest voor pragmatiek in plaats van heisa: ‘Natuurlijk is het niet leuk’

Hij is in zekere zin een boventallig verklaarde kampioen bij de A-selectie van PSV, met slechts 21 wedstrijdminuten in de eredivisie eerder dit seizoen. Ramselaar is niet van de heisa, ziekmeldingen, het sturen van zijn kat, voortdurend gejengel of dramatiek. Met zijn arbeidsethos is helemaal niks mis en verbitterd is hij evenmin. Hij heeft zich intern uitgesproken en schikte zich daarna in zijn lot. Komende zomer gaat de Amersfoorter voor een nieuwe uitdaging en de vervangende arbeid die hij nu verricht, staat allesbehalve slecht op zijn curriculum vitae. Hij baalt wel van de situatie die nu is ontstaan, maar maakt er maar gewoon het beste van.

Wie hem vrijdagavond in het Kras Stadion in Volendam bekeek, zag de drievoudig international genieten op het veld en uitblinken tussen de talenten van PSV. Het beloftenteam van de club vaarde er wel bij en kon gisteravond mede dankzij de pragmatische houding van de drievoudig international drie punten bijschrijven (0-3). Tegen FC Volendam stond de nog altijd maar 22-jarige Ramselaar in een defensieve rol op het middenveld en zag vriend en vijand dat hij op dit niveau totaal niet thuishoort.

Doorstart

De ‘overbodige’ PSV'er hoort minimaal bij een aansprekende club in het linkerrijtje van de eredivisie te voetballen, maar de omstandigheden laten dat nu niet toe. PSV-trainer Mark van Bommel maakt bij het eerste elftal geen gebruik van zijn diensten en een wintertransfer zat er niet in. Ramselaar rest dus niets anders dan hard te werken op trainingen en in wedstrijden bij Jong PSV om komende zomer een doorstart te kunnen maken. Er zijn genoeg clubs die wel van zijn diensten gebruik wil maken, maar de transfermarkt moet nog op gang komen. ,,Dit is beter dan niet spelen”, zei hij vrijdagavond in een verlaten Noord-Hollandse kleedkamer, waar maar een verslaggever stond.

Kampioen

Na een wedstrijd bij het eerste elftal wemelt het doorgaans van de reporters, maar in de eerste divisie is dat allemaal anders. Ramselaar staat al een tijdje niet meer in de schijnwerpers en krijgt na wedstrijden van Jong PSV slechts van een enkeling vragen, die meestal op hetzelfde neerkomen. Hoe houdt hij zich onder de huidige situatie? ,,Natuurlijk is het niet leuk. Sterker nog, het is moeilijk. Ik heb de afgelopen jaren veel gespeeld, ben onder Phillip Cocu international geworden en deed mee in de Champions League. En kampioen geworden met PSV. Voor wedstrijden in de eerste divisie ben ik niet naar PSV gekomen, maar ik ben blij dat het nu kan.”

Regelmatig zit hij niet eens meer op de bank bij het eerste elftal, zoals onlangs in de Johan Cruijff Arena. ,,De vorige seizoenen speelde ik en nu ga ik soms niet eens mee. Dat is pijnlijk, zeker. Het is een keuze van de trainer en die moet ik accepteren. Intern heb ik zeker wel iets gezegd, maar op trainingen geef ik alles en werk ik keihard om fit te blijven.” Hij weet dat het een cliché is, maar zegt het toch. ,,Ik moet mijn voeten laten spreken.”

Mooie clubs