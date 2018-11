Bart Ramselaar scoort weer: ‘Altijd honderd procent geven is het enige wat ik kan doen’

Na afloop was de 22-jarige Amersfoorter gematigd tevreden over het duel. ,,Ik heb een tijdje geen wedstrijden gespeeld”, zei hij in gesprek met Fox Sports. ,,In de laatste fase kon ik actief zijn, dus in dat opzicht ben ik tevreden. Een goaltje erbij had gekund, daar was nog winst te boeken. We hebben met 3-1 gewonnen en ik heb daar een aandeel in, dus dat is belangrijk.” Een tweede goal had hij al ingecalculeerd. ,,Ik denk dat ik de bal goed inschoot en telde hem al, het was een goede redding van de keeper. Gelukkig had ik er daarvoor al een inliggen.”