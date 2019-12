Basisdebuut bij PSV smaakt naar meer voor Teze: ‘Ik ga niet op mijn luie reet zitten’

VideoJordan Teze (20) kende een uiterst degelijk debuut in de basis bij PSV in het duel met PEC Zwolle (4-1 winst). Verdedigend stond hij zijn mannetje en bij vlagen leverde hij ook aanvallend zijn bijdrage. ,,Ik vind het lastig om over mijn eigen spel te praten, maar ik heb veel complimentjes gekregen.”

Teze voelde vorige week zondag in De Kuip wel aankomen dat hij zaterdagavond tegen PEC in de basis zou gaan starten. Denzel Dumfries kreeg wegens protesten zijn vijfde gele kaart van het seizoen. ,,Ik dacht toen al: nu kan het voor mij weleens komen. Mijn moment om te spelen”, zei Teze met een lach. Hij was zich ervan bewust dat Dumfries op scherp stond. ,,Natuurlijk. Als hij nog een kaart zou pakken, was de kans groot dat ik zou spelen.”

Dat gebeurde uiteindelijk ook. Niet Mark van Bommel, die één dag na de nederlaag in De Kuip werd ontslagen, maar Ernest Faber vertelde de jonge rechtsback dat hij zou gaan spelen. Dat deed hij één dag voor de wedstrijd tegen GVVV. ,,De trainer vroeg: ‘Ben je er klaar voor?’ Ik zei dat ik er zeker klaar voor was. Ik was er gisteren al klaar voor, om zomaar te zeggen”, grijnsde Teze, die zich maar al te graag wilde laten zien in de basiself van PSV.

Appje van Dumfries

Van een harde concurrentiestrijd tussen hem en Dumfries is geen sprake. Sterker: Dumfries stuurde hem voor de wedstrijd nog een appje dat hij zijn ding moest doen. ,,Hij zei dat ik gewoon mezelf moest blijven en mezelf niet per se hoefde te bewijzen. Geen rare dingen doen. Denzel is een goede coach, hij is echt als een broer voor me.”

Het basisdebuut smaakt naar meer voor Teze. ,,Ik heb met Denzel een goede concurrent, maar hij heeft na deze wedstrijd wel een beetje begrepen dat ik eraan kom. En dat ik sta te popelen om erbij te komen, dat is ook alleen maar goed voor ons beiden. Dat houdt ons scherp”, zei Teze, die vond dat PSV zich goed terugvocht tegen PEC.

Geen vakantie

Van 0-1 achter naar 4-1; zo'n zege had PSV hard nodig. En nu op naar de feestdagen, waarin Teze vooral met zijn familie en vriendin de tijd zal doorbrengen. En vakantie? ,,Voor mij is het geen vakantie hoor, ik blijf gewoon mijn ding doen. Het is niet zo dat ik op mijn luie reet ga zitten. Sterker nog: van mij hadden we wel door mogen gaan.”