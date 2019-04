Basisplek Gutiérrez lijkt verder weg dan landstitel PSV

Nu het perspectief voor PSV in de eredivisie na acht maanden is veranderd, is het de vraag wat trainer Mark van Bommel moet gaan doen. Alles op alles zetten om nóg meer goals te maken en ondertussen toch in hetzelfde systeem met dezelfde spelers blijven? Misschien in thuiswedstrijden met een ander speltype meer risico’s nemen? Een combinatie van beide? Of Érick Gutiérrez (23) alsnog de kans geven om zich waar te maken? De Mexicaanse aankoop verpietert sinds Emmen-uit op de reservebank. Als dat niet verandert, is het een mispeer op de transfermarkt geweest. Een hard gelag voor hem en ook zijn voetbalkameraad Hirving Lozano, die na een fantastische entree bij ADO-PSV ongetwijfeld had gehoopt een heel seizoen met ‘Guti’ op het veld te kunnen staan.