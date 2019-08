Baumgartl is blij, maar vindt ook dat PSV geconcentreerd moet blijven

,,De eerste helft was van ons niet goed”, vond hij. ,,We hadden moeite om er doorheen te komen. Na rust zijn er wat dingen veranderd en natuurlijk zorgde de 1-0 voor veel vertrouwen.” Na de derde goal had PSV ook nog een vierde kunnen maken en was de klus misschien wel helemaal geklaard. ,,We moeten geconcentreerd blijven volgende week”, vindt Baumgartl. ,,Natuurlijk geeft dit resultaat vertrouwen, maar we moeten het nog wel afmaken en daar volledig bij de les zijn.”



De Duitser begroette donderdag nieuweling Konstantinos Mitroglou, die uitstekend Duits spreekt. ,,Ik kende hem al wel, maar niet persoonlijk. Ik weet dat hij in Duitsland is opgegroeid en het is een speler die heel veel ervaring heeft en aan onze groep iets toevoegt.”