Baumgartl maakt belangrijke eerste PSV-treffer: ‘Soms sta je op de juiste plek’

PSV domineerde na rust tegen RKC, nadat het een moeizame eerste helft had gespeeld. Baumgartl was ook duidelijk in zijn commentaar over het spel van PSV voor rust. ,,Het was een hele slechte eerste helft. Natuurlijk hebben we donderdag nog een wedstrijd gespeeld en waren we nog een beetje vermoeid, maar dat is geen excuus. We moeten beter zijn dan in de eerste helft tegen RKC. Gelukkig deden we het na rust een stuk beter.”