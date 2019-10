Baumgartl over zeperd PSV: ‘Bij elkaar blijven nu en hier lering uit trekken’

Het was niet al te best wat PSV op de mat had gelegd, had Timo Baumgartl tijdens en na afloop van FC Utrecht-PSV ook wel in de smiezen. Dat is misschien nog wel zwak uitgedrukt. De 3-0 nederlaag was een flinke uitschieter in negatieve zin. Bij de eerste van drie Utrechtse goals zag hij er zelf ook niet goed uit, in een duel met doelpuntenmaker Sander van de Streek. ,,Dat gaat niet goed, dat is duidelijk. Het is erg ongelukkig dat daarna de goal zo valt, omdat het schot van richting wordt veranderd.”