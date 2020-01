Baumgartl terug bij PSV, Sadílek weer op het trainingsveld

Pereiro vertrekt voor 2,5 miljoen euro van PSV naar Cagliari

13:49 PSV heeft een deal met het Italiaanse Cagliari over het vertrek van Gastón Pereiro De Uruguayaan vertrekt voor 2,5 miljoen euro naar Italië. Op dit moment worden de contracten in orde gemaakt en de spelbepaler heeft afscheid genomen op De Herdgang. Belangrijk is dat zijn zaakwaarnemer Paco Casal wil meewerken.