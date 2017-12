Bavaria met PSV op Brabantse toer in reclamecampagne

PSV houdt vast aan winnende basiself

18:46 PSV houdt ook in het thuisduel met Vitesse vast aan de elf namen die de afgelopen twee thuisduels aan de aftrap stonden. De ploeg speelt derhalve opnieuw met Steven Bergwijn, Hirving Lozano en Luuk de Jong (in de punt) in de aanval. Daarnaast staat Bart Ramselaar voor de vierde keer achter elkaar in de basis. Gastón Pereiro begint op de bank.