Bedrijvig PSV spaart voor een ruimere jas: 'We liggen op koers'

Voor de vierde keer spreekt Toon Gerbrands dinsdagavond de supporters van PSV via een nieuwjaarsboodschap in het Philips Stadion toe. De bijeenkomst is sinds zijn komst meer dan een feestje voor de zakelijke netwerkers. Iedereen met een seizoenskaart is welkom om het aanbreken van 2018 te vieren. De club wil dit jaar de schaal terug, eindelijk weer eens pieken in het bekertoernooi en zo snel mogelijk weer de groepsfase van de Champions League in.

Achter de schermen werkt de directie van PSV ook aan een financieel doel voor de langere termijn. Bij het besturen van een club hoort een paar keer per jaar het ijken van de positie in het internationale voetballandschap, meent Gerbrands. ,,Over drie, vier jaar willen we een vrij besteedbare pot van 30, 40 miljoen euro beschikbaar hebben", schetst de directeur het bancaire vergezicht van de Eindhovenaren in Orlando, waar PSV vorige week deelnam aan de Florida Cup. Een toernooi dat de club tal van nieuwe inzichten opleverde en PSV wederom leerde niet te bescheiden te denken.

Ster van het toernooi

Zo speelde PSV in de VS wedstrijden waar op tv 50 miljoen mensen of meer naar keken, stelt Gerbrands. ,,Elke dag deden drie of vier Amerikaanse en Latijns-Amerikaanse sportzenders live-verslag van de gebeurtenissen op de trainingen. Ruud van Nistelrooy was de ster van de start van het toernooi, waar ruim 200 journalisten en 22 cameraploegen op af kwamen. Dat is interessante info richting internationale sponsoren en Umbro, onze kledingpartner die wereldwijd shirts verkoopt. Wij kunnen geen individuen exploiteren omdat je te maken hebt met portretrechten, maar er zijn wel andere internationale commerciële mogelijkheden voor ons als club."

Volgens de directeur wordt onderschat hoe groot PSV in Mexico is door het aantrekken van Hirving Lozano en de historie met bijvoorbeeld Andrés Guardado en Héctor Moreno. ,,Met Aero Mexico (luchtvaart, red.) hebben we vorig jaar een Mexicaanse sponsor gevonden, maar wellicht zit er meer in het vat. We hebben onze impact in die wereld wellicht als te laag voorzien, maar we hebben nu tastbare cijfers. Er is in die regio veel belangstelling voor onze Latino's, maar óók voor ons verhaal als club. De manier waarop wij ons daar presenteerden, toegankelijk en gastvrij, werd als een openbaring gezien door al die sportmedia daar. Lozano is een superster in Mexico en ook sportief ontstaan daaruit in de toekomst misschien kansen. Er ontstaat in het land een beeld dat de stap naar de grote competities via PSV goed kan verlopen."

Overtreffende trap

De nieuwe commerciële man Frans Janssen gaat bij PSV tijd vrijmaken om bijvoorbeeld in Mexico de commerciële kansen te onderzoeken. ,,Dat vraagt veel kennis van bijvoorbeeld het media-gebeuren. We krijgen steeds beter in kaart welke wegen we moeten bewandelen. Dat er bijvoorbeeld live-verslag van onze trainingen werd gedaan, wisten wij niet. Een volgende keer zullen we dat aandragen richting commerciële partijen. Zulke details die gaan over exposure bij een miljoenenpubliek, kunnen bepalend zijn voor het aangaan van een overeenkomst. Lozano is daarbij een soort overtreffende trap, waarbij we voor de toekomst ook structuur in Mexico moeten zien te houden als onze selectie weer verandert. Aan de andere kant staat voetbal bij ons altijd op een. We zullen nooit spelers uit Mexico gaan halen, omdat dat vanuit commercieel oogpunt prettig is."

Enquete poll Een rugsponsor past niet bij een club met de statuur van PSV Eens

Oneens Een rugsponsor past niet bij een club met de statuur van PSV Eens (27%)

Oneens (73%) Een hoofd commercie is er de afgelopen acht, negen maanden niet geweest bij PSV. Bij de opvolging van Peter Rovers ging de club voor kwaliteit boven snelheid. ,,Werk moest door andere medewerkers en directieleden worden opgevangen. Niet ideaal", geeft Gerbrands aan. ,,Nu kunnen we aan sponsoren of potentiële geldschieters weer net dat beetje extra aandacht geven. Los daarvan hoort een club als PSV gewoon een commercieel gezicht te hebben." Één van de eerste wapenfeiten van Janssen was het strikken van een rugsponsor, die dicht bij huis gevonden is. Hoofdsponsor energiedirect.nl gaat met PSV Energie de boer op en tast tot eind dit seizoen nog eens in de buidel voor wat extra ruimte op het PSV-textiel. ,,De achterkant van het shirt is naar onze mening per jaar tussen de 800.000 euro en een miljoen euro waard", zegt Gerbrands erover. Het contract voor de borst van het PSV-shirt loopt over 17 maanden af. Binnen vier maanden is er duidelijkheid over eventuele verlenging.

Sportieve en organisatorische krachtproef

Het grote financiële doel voor PSV is als gezegd een pot van 30-40 miljoen euro in de toekomst. ,,Dan kunnen we handelen als het ons uitkomt", zegt Gerbrands. ,,Als we de komende jaren een aantal goede transfers kunnen doen en de scouting op orde houden, kan het. Met zo'n pot kunnen we spelers bijvoorbeeld iets langer houden, eerder halen of een keer verhuren. PSV heeft moeizame financiële jaren achter de rug, maar we liggen op koers. Belangrijk is dan natuurlijk ook dat we weer Champions League gaan spelen. Wij moeten in de groepsfase onze plek terug veroveren en dat wordt een sportieve en organisatorische krachtproef. Vroeger lag bij de clubs de einddatum van de voorbereiding bij de competitiestart en nu wordt dat bij de eerste voorronde voor Europees voetbal. We zullen in de toekomst eerder beginnen voor het seizoen, dat lijkt me onvermijdelijk. Misschien wel half juni inderdaad. Het wordt een lastige puzzel om spelers vakantie te geven en al helemaal in jaren met grote toernooien."

Daarin ligt volgens Gerbrands een nieuwe uitdaging. ,,We moeten heel slim managen, met als hoofddoel een terugkeer in de Champions League. Voor de grootste clubs in die competitie houden wij onze rol. De pakweg zestien toonaangevende teams in Europa leiden niks meer op en hebben aan PSV een geweldige partner. Kijk naar Lozano. Hier leert hij werkelijk alles. Krachttrainingen, voeding, periodisering, terugverdedigen en met Engels een tweede taal, om maar wat dingen te noemen. PSV blijft een ideale leerschool voor een stap naar de internationale top en dat wordt bij die clubs ook erkend."