Begeerde Ihattaren neemt de tijd voor een volwassen beslissing

Drie keer op rij scoorde Mohamed Ihattaren (17) de afgelopen wedstrijden voor PSV. Geen wonder dat Jong Oranje-coach Erwin van de Looi dolgraag gebruik van hem had willen maken tijdens de komende interlandperiode. Ihattaren past echter en wil nog even goed nadenken over zijn 'nationale toekomst'. '

De volgende twee weken dus geen Jong Oranje, maar de relatieve rust van sportcomplex De Herdgang voor Ihattaren. De Marokkaanse voetbalbond trekt aan hem en ook bondscoach Ronald Koeman heeft er alles aan gedaan om hem in de toekomst als international te kunnen behouden. Ihattaren overlegt met zijn vertrouwelingen hoe hij het moet aanpakken en zal een keuze moeten maken, die hij in ieder geval met zijn hoofd kan accepteren.

Waar het nog altijd minderjarige hart uiteindelijk voor klopt, kan alleen hij bepalen. Op 17-jarige leeftijd moet hij waarschijnlijk al een keuze voor het leven maken, omdat hij als een volwassene meedraait op het hoogste niveau in de voetballerij. Tot nu toe is Ihattaren altijd uitgekomen voor de Nederlandse jeugdelftallen, maar hij kan na het afronden van enig papierwerk ook nog voor Marokko kiezen. Ihattaren is de eerste speler in vele jaren die Jong PSV min of meer oversloeg bij de stap vanuit de jeugdopleiding naar het eerste elftal. PSV slaagde erin om zijn contract te verlengen tot medio 2022 en zal alle zeilen bij moeten zetten om hem vanaf zijn achttiende verjaardag nog langer aan zich te binden. Ihattaren wordt inmiddels door de grootste zaakwaarnemers ter wereld en scouts van alle internationale topclubs in de gaten gehouden.