Behich schrikt niet van de concurrentie bij PSV: 'We hebben een sterke selectie'

Hij speelde afgelopen zomer nog op het WK met Australië, onder bondscoach Bert van Marwijk en assistent Mark van Bommel. Net als landgenoot Trent Sainsbury, die hem dolgraag naar Eindhoven zag komen. ,,Trent heeft me wel een paar keer geappt de afgelopen weken", zei de 27-jarige Socceroo gistermiddag in het Philips Stadion met een lach.



Behich komt voor pakweg 1,7 miljoen euro over van het Turkse Bursaspor en ondertekende een contract tot medio 2022. Zij aan zij met Érick Gutiérrez betrad Behich de perszaal van PSV op de laatste dag van de zomerse transfermarkt. ,,Vorige week las ik de berichten in Turkije dat mijn transfer al rond was, maar dat klopte niet. Na een paar weken van onderhandelen is mijn wens dan toch uitgekomen. Ik wilde hier dolgraag naartoe, omdat het een grote club is en omdat ik de manier van werken van de coaches ken. In de zomer was ik heel enthousiast over hun trainingen bij Australië en toen ik hoorde van de interesse van PSV heb ik mijn zinnen op een transfer gezet."