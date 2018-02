Bekerdeceptie voor PSV, dat 'dubbeldroom' ziet vervliegen

PSV startte slecht en richtte zich daarna wel op, maar was niet effectief en gaf ook zelf nog het nodige weg. Door een aantal arbitrale besluiten werd de club weliswaar benadeeld, maar PSV was voorin ook niet bij machte om te scoren en kansen af te werken. Cocu besloot om aanvoerder Marco van Ginkel op de bank te laten en ook aanvaller Steven Bergwijn stond niet aan de aftrap. De net van een blessure herstelde Van Ginkel had minimaal een uur kunnen spelen, aangezien hij na ruim een uur inviel en PSV nog een verlenging kon afdwingen. Tóch startte hij op de bank en daarmee was opnieuw duidelijk dat PSV in het bekertoernooi geen risico's wilde nemen. Het straalde van te weinig PSV'ers af dat ze ten koste van alles de beker- en 'dubbeldroom' in leven wilden laten.

Een lichtpuntje bij PSV was de 18-jarige Mauro Junior, die met lef en flair voetbalt. De middenvelder ging voorop in de strijd en toonde geen enkel ontzag voor De Kuip, waar PSV het zo vaak moeilijk heeft. Zeker in de fase na de 1-0 maakte PSV, met Mauro in een goede rol, geen slechte indruk en kwamen er ook de nodige mogelijkheden. Hirving Lozano was het meest dreigend, maar liet na om te scoren. PSV schoot de nodige keren op de goal, maar onder anderen Gastón Pereiro en Jorrit Hendrix kregen de bal niet tussen de palen of ze troffen Brad Jones. Hoewel de wedstrijd op en neer golfde, wekte PSV behoudens een offensief in de slotfase geen moment de indruk dat het tij nog gekeerd kon worden.