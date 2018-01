Bekritiseerd PSV scoort momenteel nog beter dan bij eigen puntenrecord

De kritiek is op de ranglijst niet zichtbaar. PSV scoort momenteel uitmuntend, met een puntengemiddelde van 2,6 punten per wedstrijd. Dat is een nog hoger gemiddelde dan PSV in 34 wedstrijden in recordseizoen 2014-2015 boekte. Destijds kwam de ploeg op 88 punten uit en dat lukte de Eindhovenaren in de historie van de eredivisie nog nooit eerder. Het gemiddelde was toen 2,59 punten per duel en PSV zit er nu dus nog boven.