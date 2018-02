Bergwijn beloont PSV en Cocu, die vertrouwen in hem heeft

Kritiek

Zaterdagavond zette Bergwijn zichzelf op het scorebord op de kaart en hielp hij PSV en passant aan drie punten. Het was een avond waarop hij liet zien de ploeg echt over een dood punt heen te helpen. Inmiddels staat hij op vijf treffers en dat begint erop te lijken. Goal zes stond ook nog bijna in de boeken, maar de lat stond in de slotfase de 1-3 in de weg. ,,Ik heb het niet alleen gedaan, ho ho", nuanceerde hij direct. ,,We doen het samen en vanavond kon ik scoren." Er kwam kritiek omdat hij weinig goals maakte, maar bij PSV bleef er vertrouwen van trainer Phillip Cocu die intern uiteraard ook zijn aandachtspunten aan Bergwijn meegaf. De 20-jarige aanvaller voelt geen druk en lijkt kritiek gemakkelijk van zich af te laten glijden. ,,Ik voel het vertrouwen bij PSV en probeer met de trainers te werken aan mijn ontwikkeling. Daar gaat het namelijk om. Dat doe ik onder anderen met Boudewijn Zenden, die me helpt hoe ik mijn acties kan maken."

Met name de tweede treffer tegen Sparta was van grote schoonheid. Bergwijn kwam met een volley om in te lijsten. ,,Die zat er lekker in, maar daarna hebben we volop moeten verdedigen. We zijn ontzettend blij dat het gelukt is en dat we weer een wedstrijd dichter bij ons doel zijn gekomen."