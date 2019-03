Bergwijn gidst PSV na lastige fase naar winst en legt uitstekend rapport over

Video Van Bommel is blij met de punten: ‘Hadden wel moeite om tot kansen te komen’

9:47 Trainer Mark van Bommel was na Excelsior-PSV (0-2) uiteraard content dat de reeks van gelijke spelen van PSV was afgebroken. Op de overwinning in Rotterdam viel niks af te dingen. PSV was heer en meester, gaf bijna niets weg en maakte via Steven Bergwijn twee goals.