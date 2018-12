Bergwijn over comeback van PSV: ‘We scoren uit het niets’

,,De eerste helft was slecht. Gelukkig komen we uit het niets op gelijke hoogte. Uiteindelijk zijn de drie punten het belangrijkst.‘’

Passen over de grond

Bergwijn gaf aan dat AZ goed opgesteld stond, hierdoor lukte passen over de grond niet altijd. ,,We wilden teveel over de grond spelen en we hadden meer gebruik moeten maken van Luuk. Gelukkig komen we voor rust nog op gelijke hoogte. Kort na rust die 2-1 was helemaal fantastisch.”