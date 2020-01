Bergwijn over ‘weigering’ om voor PSV te spelen: ‘Niks van waar, de media verdraaien alles’

Bergwijn zelf ontkende dat hij heeft geweigerd voor PSV te spelen. Hij deed dat zondagavond via het sociale medium Instagram. Hij wil naar Tottenham Hotspur, dat ongeveer 30 miljoen euro voor hem wil betalen. PSV wil echter meer. ,,Goedenavond PSV-fans. Er is veel over mij geschreven. Ik heb alles over mij gelezen. Ik heb nooit geweigerd om voor PSV te spelen”, gaf hij onder meer aan. ,,Dat zou ik nooit doen. Ik ben een jongen van de club. PSV zit in mijn hart. Ik heb trainer Ernest Faber gebeld dat er dingen spelen en hij heeft me toestemming gegeven. We hebben goed gesproken, hij heeft me succes gewenst. Ik word nu naar buiten gebracht als een matennaaier, een rat een slang. Alles is door mij netjes gedaan. Ik heb nooit geweigerd om voor PSV te spelen.