Bergwijn richt zijn blik eerst op Oranje, Kristinsson (Willem II) gepolst voor Jong PSV

De aanvaller verklaarde gisteren dat hij zich eerst focust op het Nederlands elftal en daarna de zaken op een rijtje zet. Onder meer Tottenham Hotspur, Internazionale en Ajax willen hem graag van PSV overnemen en hebben inmiddels gesproken met de zaakwaarnemer van Bergwijn. Van een officieel bod aan het adres van PSV is nog geen sprake en de club kan dus nergens op reageren. De komende dagen kan Bergwijn zich nog meer in de kijker spelen, als hij bij Oranje tenminste veel speeltijd krijgt.

Romero

Bergwijn is waarschijnlijk een zekere vertrekker bij PSV, net zoals dat geldt voor Maxi Romero. De spits en PSV tellen na achttien teleurstellend verlopen maanden hun knopen. Romero is inmiddels via zijn zaakwaarnemer Roly Zarate officieel benaderd door zijn vorige club Vélez Sarsfield om terug te keren.

Dit zou op huurbasis kunnen, maar PSV moet dan nog wel een akkoord met de Argentijnen zien te bereiken. Ook op deze kwestie kan de club niet reageren, omdat er geen officieel bod ligt en de het balletje via Romero en Zarate aan het rollen is gebracht.

PSV liet afgelopen week Lennerd Daneels vanuit Jong PSV vertrekken naar RKC. Hij was transfervrij en had geen perspectief meer in Eindhoven. PSV heeft onder anderen de 20-jarige Kristófer Kristinsson op het oog om hem te vervangen. Hij speelde vorig seizoen bij Willem II en kon met de Tilburgers niet tot overeenstemming komen over een nieuw contract. Zijn zaakwaarnemer Magnus Magnusson bevestigt de interesse van PSV, maar zegt dat zijn speler meerdere ijzers in het vuur heeft.