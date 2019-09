‘Bergwijn scoort nog wat weinig, maar creëert ongelofelijk veel kansen voor PSV’

videoPSV boekte zondagmiddag een ruime zege op PEC Zwolle (0-4). Donderdag staat alweer het volgende duel op het programma. In Europees verband gaat de ploeg van Mark van Bommel dan op bezoek bij het Noorse Rosenborg. Clubwatcher Rik Elfrink analyseert het luxe-probleem van Mark van Bommel in de frontlinie, het belang van Steven Bergwijn en kijkt vooruit op het bezoek aan Noorwegen.

In Zwolle koos Mark van Bommel opnieuw voor een voorhoede die gevormd werd door Bruma, Donyell Malen en Steven Bergwijn. Waar vorige week Cody Gakpo als invaller belangrijk was voor PSV, was het dit keer Ritsu Doan die na zijn invalbeurt doel trof. Van Bommel heeft met overvolle bezetting in zijn aanvalslinie te maken, ziet ook Elfrink. ,,Er zijn veel opties denkbaar in de aanval. Het zal voor Ritsu Doan bijvoorbeeld heel moeilijk worden om in de basiself te komen. PSV heeft met Bruma, Malen en Bergwijn al drie prima opties. En dan speelt Mo Ihattaren er nog achter als ‘nummer tien'. Met ook Konstantinos Mitroglou en Cody Gakpo is de concurrentie behoorlijk. Als iedereen fit is kan Mark van Bommel volop kiezen.”

Quote In deze situatie is het onmogelijk iedereen tevreden te houden, denk ik. Rik Elfrink

Het zal nog een hele klus worden de voltallige spelersgroep tevreden te houden. Een uitdagende taak voor de hoofdtrainer, merkt Elfrink op. ,,Dat moet je goed in de vingers hebben. In deze situatie is het onmogelijk iedereen tevreden te houden, denk ik. Je hebt 22 concurrerende spelers, waarvan er slechts elf kunnen spelen. En weinig daarvan kunnen bij Jong PSV meespelen.”

Steven Bergwijn kwam in Zwolle niet tot scoren. De Oranje-international trof tot dusverre slechts één keer doel. Nog niet de verwachte doelpuntenproductie, maar Elfrink ziet desondanks een belangrijke rol weggelegd voor de aanvaller. ,,Voor iemand met zijn statuur, op zijn positie, is één treffer wat weinig. Maar je moet vaststellen dat hij ongelofelijk veel kansen creëert voor PSV. Je moet Bergwijn niet tekort doen, want het is een speler die écht gevaarlijk is. En vergeet ook niet de verdedigende arbeid die hij vaak levert. Dat is eigenlijk altijd goed verzorgd.”

Rosenborg

De duels volgen zich voor PSV in rap tempo op. Donderdagavond staat alweer de volgende wedstrijd op het programma. Voor de Europa League zal PSV dan naar Noorwegen afreizen, waar Rosenborg de Eindhovenaren ontvangt. ,,PSV gaat er zorgeloos naartoe. Maar Rosenborg is een stugge ploeg. Het zal helemaal niet zo makkelijk worden. Maar PSV is verder dan eerder dit seizoen. De gevaarlijke aanval lijkt tegen elke ploeg vrij onverschrokken te opereren en kansen te creëren. Ik verwacht dat PSV het spel zal moeten maken.”

Elfrink is tot slot positief gestemd over de kansen van PSV in Scandinavië. ,,Als het een beetje meezit, moet het zeker mogelijk zijn daar een mooi resultaat te boeken.”