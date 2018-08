Besiktas hengelt naar PSV-verdediger Nicolas Isimat-Mirin

PSV wil met 'Socceroo' Sainsbury nog een ervaren verdediger vastleggen: 'We zijn ermee bezig'

4 augustus PSV probeert de komende dagen om Trent Sainsbury (26) naar het Philips Stadion te halen. De ervaren verdediger speelde in juni met Australië alle groepsduels op het WK voetbal en was eerder in de eredivisie actief voor PEC Zwolle. Hij is op dit moment transfervrij.