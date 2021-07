Besiktas zet transfer van PSV-aanvaller Bruma in de ijskast

De leiding van Besiktas heeft de transfer voorlopig uit het hoofd gezet. PSV en de Turkse club leken elkaar wel te vinden, maar de eisen van de zaakwaarnemer van Bruma waren volgens betrokkenen een struikelblok.

Daardoor bleef er te weinig geld over om een transfer van de 26-jarige Portugees mogelijk te maken. Mocht er iets veranderen in de opstelling van de betrokken spelersmakelaar, dan is het niet uitgesloten dat Besiktas nog terugkeert.

Weinig zicht op speeltijd

Zaakwaarnemer Catio Baldé zou te veel tussenpersonen hebben ingeschakeld. Zelf ontkent hij dat daarom sprake is van het afketsen van de transfer. Volgens hem wilde PSV aanvaller Bruma graag verkopen en heeft Besiktas niet toegehapt.

PSV wil Bruma wel van de hand doen omdat er niet veel zicht is op speeltijd en omdat hij zwaar op de salarisbegroting drukt. Twee jaar geleden kwam hij voor 12 miljoen euro en een aantal bonussen over van RB Leipzig en na een redelijke beginfase heeft hij de hoge verwachtingen niet waar kunnen maken. Voorlopig blijft Bruma gewoon bij de selectie van trainer Roger Schmidt en moet hij via het trainingsveld kansen in wedstrijden zien af te dwingen. Het Griekse AEK Athene is een van de ploegen die nu nog wel geïnteresseerd is.

Rosario

Naast Bruma werden ook Donyell Malen en Pablo Rosario voor dit weekend met transfers in verband gebracht. Malen verkast naar Borussia Dortmund en volgens Franse media zou Pablo Rosario snel een transfer naar Ligue 1-club OGC Nice gaan maken, maar vooralsnog is daar nog niets van gebleken. Bij PSV is niets bekend van een serieus bod van die club. Rosario werd donderdag weliswaar gespot op een vlucht naar Nice, maar het is ook goed mogelijk dat hij bij zaakwaarnemer Mino Raiola op bezoek is geweest. Hij is woonachtig in Monaco en spreekt daar vaker met spelers af.

Volledig scherm Pablo Rosario deze week tijdens het oefenduel van PSV met FC Eindhoven. © Pro Shots / Toin Damen