Bestorming stadion lijkt gecoördineerde actie: jonge, harde kern van PSV roert zich

Hard bewijs daarvoor ontbreekt, maar de spandoeken met weinig vleiende teksten aan het adres van technisch manager John de Jong en algemeen directeur Toon Gerbrands in het stadion leken de opmaat naar de escalatie erbuiten. Diverse betrokkenen, die de supportersgroepen inclusief de harde kernen kennen, spreken over een overwegend jonge groep. Zeg maar de nieuwe garde van de harde kern rond de Eindhovense voetbalclub.

Het zijn voor PSV tamelijk zeldzame taferelen: ME'ers die in en rond het eigen stadion supporters uit elkaar drijven. Een van de bekendste revoltes onder de eigen aanhang is de bestorming van het veld in 2001. Het hek van een van de hoeken van het stadion bleek niet te zijn afgesloten. Toenmalig trainer Eric Gerets ondernam een redelijk succesvolle poging om de ziedende meute te stuiten. In 2013 werd de spelersbus van PSV bij trainingscomplex de Herdgang door enkele tientallen mensen geblokkeerd. Zes jaar eerder werd een training stilgelegd na protesten van supporters.

Zondag waren het dus vooral jonge aanhangers die huis hielden, veelal gekleed in zwarte hoodies. De groei van die groep PSV-aanhangers valt op, ook bij Harrie Timmermans, voorzitter van de supportersvereniging van PSV. De oost-tribune kleurde met name in de afgelopen twee jaar steeds zwarter. Het is een tendens die zorgen baart, al houdt hij zich op de vlakte. Hij wil geen olie op het vuur gooien. En bovendien: het gaat om een groep waar lastig grip op te krijgen is. ,,Iedere PSV-supporter heeft het volste recht om boos en gefrustreerd te zijn. Het gaat slecht met de club. Maar geweld gebruiken is onacceptabel", zegt Timmermans.

Wasstraat van wantrouwen

De supportersvoorman baalt van het vuurwerk dat tijdens het duel tegen FC Twente in het stadion werd afgestoken, maar zegt tevens dat daar weinig aan te doen is. ,,De gemiddelde PSV-supporter vindt deze acties verschrikkelijk. Wat moet je doen? Je moet voorkomen dat alle supporters door een wasstraat van wantrouwen het stadion in moeten."

Volledig scherm © Fotopersburo Bert Jansen/Sem van Rijssel Volgens PSV-woordvoerder Thijs Slegers zal aan de hand van camerabeelden worden geprobeerd de daders te identificeren. Hoewel het volgens Slegers moeilijk te zien is wie de lont aansteekt. ,,Vaak gebeurt dat onder een doek."

Omwonenden van het Philips Stadion hebben zich zondagavond niet onveilig of angstig gevoeld, blijkt na een rondgang door de buurt. Met dank aan de manier waarop politie en ME het geweld binnen korte tijd wisten te beteugelen. Een van hen, Annemieke de Leijer: ,,Ik heb de ME zien optreden tegen die jongens en ik moet zeggen: ik voel me daar heel veilig bij." Bang voor een herhaling bij de volgende thuiswedstrijd (op zaterdag 7 februari) is ze dan ook niet. ,,Maar ik zorg er wel voor dat ik thuis ben, om een oogje in het zeil te kunnen houden."

Baggerseizoen dit jaar