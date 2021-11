Betaald voetbal broedt op uitstel van speelrondes na ‘harde klap’ van kabinet

Vrijdag is bij de KNVB gesproken over een alternatief scenario, waarbij de betrokken speelrondes in de competitie worden uitgesteld. Voor PSV zou de huidige maatregel in de eredivisie betekenen dat PSV-Vitesse (20 november), sc Heerenveen-PSV (28 november) en PSV-FC Utrecht (4 december) zonder publiek worden gespeeld. Daarnaast speelt PSV op 25 november nog in de Europa League tegen Sturm Graz. Dat duel kan in principe niet worden verplaatst.