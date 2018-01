Bevestiging: Locadia gaat definitief naar Brighton & Hove Albion

Talenten ook bij PSV vaak geboren in eerste halfjaar: 'Kwaliteit moet leidend zijn'

19 januari Spelers die in de jeugdopleiding van een club in het betaald voetbal zitten, zijn veel vaker geboren in de eerste dan de tweede helft van een jaar. Dit zogenaamde geboortemaand-effect is in het voetbal (en soms ook andere sporten) wijdverbreid en nu met concrete cijfers over ruim twee decennia inzichtelijk gemaakt voor PSV.