Bij Faber brandt nog altijd een waakvlammetje na het gelijkspel tegen Feyenoord

Met tien punten uit de laatste vier duels zijn de Eindhovenaren nog altijd in positie voor een plek in de top-drie, al is er een achterstand van vier verliespunten op Feyenoord. Zondagavond spelen Ajax en AZ in Amsterdam tegen elkaar en in ieder geval één van beide ploegen verliest dus punten. Bij winst van AZ hebben zowel Ajax als AZ tien verliespunten minder dan PSV en bij winst van de Amsterdammers is het gat met Ajax dertien punten en met AZ zeven. Een gelijkspel leidt tot een status quo: 11 en 8 punten achterstand op respectievelijk Ajax en AZ.

Tegen Feyenoord begon PSV niet goed, maar gaandeweg het duel kwamen de Eindhovenaren er beter in. Zeker na rust lagen er mogelijkheden om de concurrent pijn te doen ,,We begonnen niet goed, hadden veel balverlies en waren slordig. Na rust hadden we meer diepgang en dribbelden we vaker in op de goede manier. We hebben niet heel veel kansen gecreëerd, maar hadden wel nog effectiever kunnen zijn. We moesten sneller en gevarieerder zijn en had het gevoel dat het alle kanten op kon. Daarbij maakte Lars Unnerstall ook nog een prima redding. Het had 4-4 kunnen zijn, we hadden met 1-4 kunnen verliezen en met 4-1 kunnen winnen. Bij ons kon de opbouw beter, vond ik.”

Wat wil Faber daarin zien? ,,Geen vluchtgedrag, je moet in een vol stadion durven voetballen en de bal willen hebben. Het mag soms best verkeerd gaan, maar PSV'er ben je uiteindelijk niet voor niks. Dan moet je van achteruit kunnen opbouwen, het spel kunnen versnellen, van kant kunnen wisselen, goed zijn in kleine ruimtes en tussen de linies kunnen spelen. Vandaag zijn we in ieder geval goed teruggekomen en tegen FC Groningen hoop ik dat we weer ons spel kunnen laten zien zoals we dat tegen ADO deden.”