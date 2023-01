Bij het PSV in crisis vallen deze vijf dingen op, verdedigend en offensief zijn er grote problemen

PSV laat Mees Kreekels vertrekken naar Helmond Sport: ‘Ik baal wel van het afscheid’

Helmonder Mees Kreekels vertrekt bij PSV en tekent dinsdag een contract bij Helmond Sport, dat hem tot medio 2024 vastlegt. Voor de 21-jarige verdediger komt daarmee na veertien seizoenen een eind aan zijn verblijf in Eindhoven en Kreekels benadrukt dat hij PSV enorm dankbaar is voor zijn opleiding. ,,Ik heb er een geweldige tijd gehad”, vertelt hij in gesprek met deze krant.

24 januari