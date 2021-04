Bij Jong PSV zomert het ineens volop, dankzij een tekentafel-goal en wéér een treffer van Sambo

Vos scoorde uit een typische tekentafel-goal, via een hoekschop van Nigel Thomas. Toch bleek na afloop dat de goal zelf door Vos niet ingestudeerd was. Het plan van Vos om mee naar voren te gaan pakte uitstekend uit en Vos schoot overtuigend binnen. Jong PSV was af en toe slordig in de eindfase en verzuimde daardoor veel aantal uitgespeelde kansen te creëren. Wel miste aanvoerder Tijn Daverveld nog een penalty. De captain verdedigde (wederom) uitstekend, maar vanaf de stip was hij een stuk minder gedecideerd en schoot hij te slap in.