Bij Napoli is ‘Chucky’ Lozano vooralsnog geen bom: ‘Hij gedijt goed in een sociaal warme omgeving’

Het gaat momenteel niet goed met Hirving Lozano in Italië. Met 3 goals in 28 wedstrijden voor Napoli had hij nog weinig in de melk te brokkelen bij zijn nieuwe club. En nu is het ook nog hommeles tussen hem en de trainer. Wat is er precies aan de hand?