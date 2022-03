Bij PSV geniet Ruud van Nistelrooy intern volop vertrouwen, maar broeden de kippen nog even

NIEUWS PSV hoopt op goed nieuws na uitvallen Cody Gakpo: ‘Misschien valt het mee’

PSV-aanvaller Cody Gakpo viel donderdagavond tijdens het Conference League-duel van PSV met FC Kopenhagen na een harde charge uit en had na afloop nog veel pijn. Hij was nog wel in staat om in Stadion Parken na de eclatante 4-0 overwinning van zijn team een feestje te vieren met de uitsupporters.

17 maart