Bij PSV is de stroop vloeibaar geworden en blijft er geloof in een nieuw wonder

Alleen Jong PS­V-aanvaller Johan Bakayoko verlicht het stadion van ADO

Jong PSV had vrijdagavond de benen net warm in het duel met ADO Den Haag toen het licht in het Cars Jeans Stadion voor de tweede keer uitviel. De wedstrijd tussen de Hagenaars en jonge Eindhovenaren was al veel later begonnen omdat de stadionmasten ongeveer net zoveel licht gaven als het hoofd van stripfiguur Lampje.

11 maart