Bij PSV is een centrale verdediger uit Engeland in beeld om de selectie te versterken

TRANSFERUPDATE Blessures Mauro Júnior en Ramalho plaatsen PSV voor dilemma in transferpe­ri­o­de

PSV heeft de ambitie om zich de komende periode nog te versterken op de transfermarkt, in ieder geval met een centrale verdediger. Er is daarbij een kans dat de club kijkt of een speler voor een seizoen te huren is, zeker nu nog sprake is van blessures in de selectie.

6 juli