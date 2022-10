Bij PSV is er geen hiërarchie bij de strafschoppen: ‘Ze mogen het samen uitvechten’

MEDIA-SPIEGEL Britse media lovend over PSV, dat Arsenal heeft ‘gesloopt’

Na de overwinning op Arsenal van donderdagavond staat PSV er in Britse media goed op. Volgens bijvoorbeeld de BBC hebben de Eindhovenaren dominant gespeeld tegen de koploper in de Premier League. ,,Het was een test voor Arsenal op het continent. Nu redden ze het niet omdat PSV met een heel dominant optreden kwam voor de ogen van de eigen supporters.”

28 oktober