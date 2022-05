Bij PSV is veel respect voor de Europese prestatie van Feyenoord te horen: ‘Ze spelen vaak met dezelfde elf’

Fysieke problemen

PSV is in staat om zondag te winnen, denkt Schmidt. ,,Wij gaan voor de kans om kampioen te worden en voor Feyenoord is de wedstrijd belangrijk omdat zij nog tweede willen worden. Ondanks een aantal fysieke problemen in onze ploeg hebben wij vertrouwen. We hebben eerder dit seizoen laten zien dat we dit soort wedstrijden tot een goed eind kunnen brengen en anderen stonden op op het moment dat we blessures hadden. Natuurlijk was het prettiger geweest als dat aantal lager was geweest. Het is altijd belangrijk dat sleutelspelers erbij zijn, maar wij focussen vooral op wie er wel zijn.”