Bij PSV krijgen Joël Drommel en Yvon Mvogo allebei de wind van voren: ‘We zijn geen amateurclub’

PSV en liefheb­bers van Europees voetbal krijgen goed nieuws van de UEFA

PSV heeft uitstekend nieuws gekregen in aanloop naar de thuiswedstrijd van de club tegen Maccabi Tel-Aviv van 17 februari. Die wordt vervroegd en het aftrapmoment is nu 18.45 in plaats van 21.00. Daardoor kunnen de Eindhovenaren in het Philips Stadion met publiek spelen, vermoedelijk met 12.000 mensen.

3 februari